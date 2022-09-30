Какие времена, такая и турвыставка: в павильонах Expotravel – пусто и грустно (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылась традиционная осенняя туристическая выставка Expotravel. Пожалуй, впервые в павильонах было так пустынно: стендов и посетителей значительно меньше, чем в прошлые годы.

Выставка Expotravel проходит в Екатеринбурге больше 20 лет, и ее участники помнят, как в 2010-х на входе выстраивались огромные очереди из посетителей, а в павильонах были десятки стендов стран Европы, Юго-Восточной Азии, экзотических стран, авиакомпаний. Даже в годы пандемии коронавируса на Expotravel было людно: турагенты и путешественники приходили искать альтернативу привычным видам отдыха.

Но выставка-2022 выглядит иначе. Павильон выставочного центра на улице Куйбышева – полупустой. Стендов раза в два меньше, чем в постпандемийный период. Посетителей еще меньше.

Сразу на входе в глаза бросается стенд океанариума со слоганом «Океан на Урале», а следом большой корнер Центра развития туризма с призывом «Отдыхай дома, отдыхай на Урале». Здесь можно посмотреть, какие туры выходного дня предлагают Нижний Тагил и Каменск-Уральский, познакомиться с произведениями прикладного искусства или купить их.

Из российских регионов приехала Кабардино-Балкария, Алтайский край. Как и на прошлой выставке, активно внимание к себе привлекает Пермь. Полгода назад регион привозил с собой робота, а в этот раз – аперитив и струнный ансамбль. Как итог – у стенда многолюдно.

Из зарубежных гостей – Турция (правда, стенд продвигает покупку недвижимости в Анталии), Киргизия и Шри-Ланка. Приехала в Екатеринбург и посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге. Она провела презентацию курорта для местных турагентов: из Москвы осенью рейсы будут ежедневными.

Обойти всю выставку можно минут за пять. Добавим, что сегодня на Expotravel будет обширная деловая программа с участием руководства Российского союза туриндустрии и «Турпомощи». Для посетителей она открыта еще завтра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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