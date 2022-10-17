После двухлетнего перерыва из Екатеринбурга запускают прямые чартеры в Гоа

В ноябре из Екатеринбурга запустят прямые чартеры в Гоа. Рейсов в Индию из Кольцово не было более двух лет. Цены на туры пока приятные: за 120 тысяч рублей можно вдвоем отдохнуть 9 ночей.

Запуск полетной программы в Гоа из трех российских городов анонсировал туроператор Anex Tour. Планируется, что чартеры Azur Air полетят из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Из Кольцово вылеты запланированы с 15 ноября по вторникам и пятницам.

Туристическое сообщество с осторожностью отреагировало на эту новость.

«Это, конечно, радостная новость, ведь прямых вылетов в Индию не было два с половиной года. Но сейчас такие времена, когда до последнего не знаешь – полетит самолет или нет? С другой стороны, в Шри-Ланку программы стартовали, есть основания полагать, что и в Гоа полетим», – рассказала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова.

На текущий момент цены на отдых в Индии с вылетом из Екатеринбурга – ниже, чем были цены на Турцию летом. За 120 тысяч рублей можно на 9-10 ночей вдвоем отправиться в отель 2-3*.

Напомним, ранее турагенты рассказывали, что с ноября в Гоа полетит «Аэрофлот» из Москвы. Предполагается, что цены тоже будут приемлемые. Сейчас из столицы недорого можно улетать отдохнуть на Шри-Ланку. Почему отдых в экзотических странах стоит дешевле, чем в Египте, эксперты объясняли здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»