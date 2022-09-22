Цены на билеты из Екатеринбурга за границу существенно выросли, улететь в ближайшие дни проблематично

Желающим отправиться из Екатеринбурга за границу в ближайшее время придется непросто. На ближайшие два дня билетов на рейсы в Турцию, Армению, Азербайджан, ОАЭ и Казахстан почти нет. Цены билетов на конец недели значительно выше, чем были ранее. Хотя найти варианты все-таки можно.

Отметим, что полетные программы за границу из Кольцово в этом году – весьма скромные. Объем перевозки небольшой, соответственно, и билетов в продаже немного, а цены – выше. Ситуация последних дней подогрела ажиотаж: желающих уехать за рубеж стало больше, через уральские аэропорты в том числе могут лететь и жители других городов. Поэтому на сегодня, например, билетов по зарубежным направлениям уже нет. Точнее – остался один билет до Еревана на прямом рейсе за 56 тысяч рублей (данные – Aviasales). А вот улететь в Стамбул, Анталью, Дубай, Баку, Ереван, Астану не получится даже с пересадками. На завтра – ситуация почти такая же.

На даты после 24 сентября билеты еще есть, но цены – космические. Например, 24 сентября в тот же Ереван можно улететь только с пересадкой в Москве за 207 тысяч рублей. Если подождать неделю и взять билеты на октябрь, можно уложиться в 32 тысячи (с пересадками).

В Баку ближайшие билеты – на 24 сентября – за 104 тысячи рублей. Но в пути придется провести двое суток, сделав две пересадки. На тот же день есть и более быстрый вариант: за 530 тысяч через Дубай. Кстати, в Дубай 25 сентября с пересадками можно добраться за 57 тысяч рублей.

В Астану можно улететь в выходные за 38 тысяч (с тремя пересадками, двое суток в пути). А вот на октябрь совершенно свободно продаются билеты на прямые рейсы за 16 тысяч рублей – то есть по обычной цене.

В Турцию попасть в ближайшие дни тоже непросто. В Стамбул билеты раскуплены до 30 сентября как минимум, но это можно объяснить и популярностью туристического направления у уральцев: туры на сентябрь раскупают заранее. На 30 сентября билет с двумя стыковками обойдется в 44 тысячи рублей. Прямой перелет в начале октября – от 55 тысяч рублей. В Анталью попасть можно с 28 сентября. За 65 тысяч рублей продают билеты со стыковкой, за 75 тысяч рублей – билеты на прямые регулярные рейсы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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