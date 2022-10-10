Налетай, подешевело: цены на авиабилеты в Турцию, Казахстан, Армению снизились в разы

Ажиотажный спрос на авиабилеты в другие страны, который был вызван объявленной мобилизацией, спал. Цены снизились в несколько раз по сравнению с 22 сентября. Сегодня улететь из Екатеринбурга в Казахстан можно за 20 тысяч, в Турцию – за 22, в ОАЭ – за 42 тысячи рублей на человека.

Напомним, после объявления в России частичной мобилизации многие жители Екатеринбурга и других городов приняли решение покинуть страну. 22 сентября было практически невозможно найти билеты на рейсы в Казахстан, Армению, Турцию, ОАЭ. На ближайшие даты билеты были, но стоили они космических денег: до 500 тысяч рублей за билет с несколькими пересадками, время в пути растягивалось на двое суток.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Улететь за границу можно хоть сегодня, цены тоже упали. Например, билеты на прямые рейсы Red Wings в Анталью стоят от 28 тысяч рублей на ближайшие дни, с 19 октября – от 23 тысяч, а в ноябре – вообще от 17 тысяч рублей на человека в один конец. В Стамбул эта же авиакомпания завтра довезет за 24 тысячи, хотя в среднем на октябрь стоимость – около 33 тысяч, в ноябре можно поймать билет за 17. В Ереван билет на завтра стоит 20 тысяч, на конец октября – 16 тысяч, на ноябрь – 12 тысяч рублей.

Дорогими остаются полеты в ОАЭ. Билет на FlyDubai на завтра стоит 42 тысячи рублей, а вот в конце октября прямой перелет обойдется в 100 тысяч рублей. Это можно объяснить началом высокого сезона в Эмиратах и приближением школьных каникул.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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