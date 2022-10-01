В Екатеринбурге снова пахнет горящим торфяником

Жители Екатеринбурга жалуются на смог – несмотря на похолодание, до сих пор не удалось потушить тлеющий торф в Сысертском городском округе. Сотрудники МЧС работают на месте, площадь очагов сокращается, но все же остается довольно большой.

«Сотрудники МЧС России продолжают борьбу с тлением торфа в Сысертском городском округе. Благодаря принимаемым мерам площадь очагов активного тления снизилась до 20 га. Для эффективной разведки применяется беспилотная авиационная система с тепловизором, что позволяет сосредотачивать усилия группировки на тушении особенно активных участков тления. В тушении торфяника задействованы 89 человек личного состава, 24 единицы спецтехники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне площадь тлеющих очагов составляла 28 га.

Екатеринбург, Марина Иванова

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