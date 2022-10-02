Пожар в промзоне Кольцово потушили к утру

Крупный пожар в промзоне Кольцово полностью удалось потушить рано утром – все работы были завершены в 4:23. Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали в 20:36, после чего началась проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, накануне вечером загорелся двухэтажный склад с химикатами на улице Бахчиваджи. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Екатеринбург, Марина Иванова

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