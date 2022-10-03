В центре Екатеринбурга авто эвакуируют, таща за колеса (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня работают эвакуаторы, которые увозят неправильно припаркованные автомобили. Причем делают это странным и, как говорят водители, небезопасным способом. «Сегодня днем с Шейнкмана, недалеко от перекрестка с Попова, прямо за военным комиссариатом Свердловской области, увозят машины. Парковаться там действительно нельзя, но как их эвакуируют – так тоже делать нельзя. Накидывают на колесо трос и за него тащат. Так и стойку вырвать недолго. Ремонт потом кто будет оплачивать? Да и где запчасти взять, с учетом, что это иномарка», – поделился с «Новым Днем» очевидец Александр.

Агентство обратилось за разъяснениями в администрацию Екатеринбурга, эвакуацией в городе занимается ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга».

Екатеринбург, Елена Сычева

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