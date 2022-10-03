Торфяники в окрестностях Екатеринбурга продолжают гореть

Площадь торфяных пожаров под Екатеринбургом стала меньше, но ликвидировать их полностью не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, торфяник около деревни Большое Седельниково стал меньше на гектар, его площадь 17,5 га. Второй очаг – у посёлка Шабровский – сократился на 0,5 га, его площадь теперь чуть более полутора гектар. Работы по тушению продолжаются.

Напомним, под Екатеринбургом с середины сентября горят торфяники, справиться с этими пожарами не помогли и заморозки. Особо ощутимо смогом пахнет в южной и юго-западной частях Екатеринбурга.

Екатеринбург, Марина Иванова

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