Торфяной пожар под Екатеринбургом потушен

Многодневный торфяной пожар у деревни Большое Седельниково потушен.

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области сообщили, что первоначально площадь пожара составляла 35 га, на его ликвидации были задействованы более 100 человек и десятки единиц спецтехники. Работа по заводнению территории для профилактики возгораний торфа продолжается. На месте остается часть группировки, которая следит за ситуацией.

Напомним, торфяники под Екатеринбургом горели с середины сентября, справиться с этими пожарами не помогли и заморозки. В южной и юго-западной частях Екатеринбурга ощутимо пахло смогом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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