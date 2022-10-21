В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил в городе действие особого противопожарного режима. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.
По сообщению синоптиков, уже сегодня вечером в Екатеринбурге может пойти снег.
Напомним, особый противопожарный режим на территории муниципалитета действовал с 25 августа. Горожанам было запрещено посещать леса и торфяники, а также разводить костры, в том числе на собственных участках. Горожане несколько недель жаловались на запах гари в воздухе. Многодневный торфяной пожар у деревни Большое Седельниково под Екатеринбургом потушили только 10 октября.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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