К началу исторического заседания Госдумы не приехали четыре свердловчанина

К началу заседания Госдумы, на котором решался вопрос о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, не приехали четыре депутата, избранных от Свердловской области.

По данным телеграм-канала «МиГ», по состоянию на 14:01 (мск) не зарегистрировались в зале депутаты Николай Езерский (КПРФ), Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин (ЕР). Николай Езерский на вопрос «Нового Дня» ответил, что болеет. Оперативно получить комментарий остальных трех депутатов не удалось.

Из трансляции Госдумы следует, что по вопросу о ЛНР голосовали 413 депутатов, ДНР – 412, Запорожской области – 409, Херсонской – 411. Все голоса отданы за ратификацию договоров, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»