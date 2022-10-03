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Понедельник, 3 октября 2022, 17:03 мск

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К началу исторического заседания Госдумы не приехали четыре свердловчанина

К началу заседания Госдумы, на котором решался вопрос о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, не приехали четыре депутата, избранных от Свердловской области.

По данным телеграм-канала «МиГ», по состоянию на 14:01 (мск) не зарегистрировались в зале депутаты Николай Езерский (КПРФ), Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин (ЕР). Николай Езерский на вопрос «Нового Дня» ответил, что болеет. Оперативно получить комментарий остальных трех депутатов не удалось.

Из трансляции Госдумы следует, что по вопросу о ЛНР голосовали 413 депутатов, ДНР – 412, Запорожской области – 409, Херсонской – 411. Все голоса отданы за ратификацию договоров, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Донбасс vs Киев

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