Всего 16% жителей Свердловской области привились от гриппа

Врачи сообщают о первых случаях гриппа в этом сезоне. Однако уральцы не спешат прививаться. Согласно постановлению главного санврача региона, вакцинироваться должны 65 % населения. Но на сегодняшний день прививку от гриппа поставили 16,5% свердловчан – 304 648 детей и 404 177 взрослых.

«Привиться от гриппа стоит до начала эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это сентябрь-октябрь. Поэтому следует поторопиться. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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