В Свердловской области ОРВИ заболели 39 тысяч человек за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области начал снижаться: за последнюю неделю заболели 39 тысяч человек, что меньше, чем неделей ранее, но по-прежнему существенно больше, чем в прошлые годы осенью.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, половина заболевших – дети. Больше всего болеют в Асбесте, Краснотурьинске, Артях и ЗАТО Свободный. «За прошлую неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 516 случаев внебольничных пневмоний, что на 10% выше уровня позапрошлой недели», – сообщили в Роспотребнедзоре.

Эпидемиологи советуют в целях профилактики вакцинироваться от гриппа, коронавируса и пневмококка. При появлении признаков ОРВИ соблюдать домашний режим. В общественных местах носить маску, минимизировать социальные контакты.

Чтобы укрепить иммунитет, врачи советуют нормализировать режим дня, наладить питание (включить в рацион овощи и фрукты), добавить умеренную физическую активность и бытовое закаливаение. А вот БАДы и противовирусные препараты доказательной эффективности не имеют.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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