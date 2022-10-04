Официально: за вхождение в РФ четырех территорий не голосовали четыре свердловских депутата (СКРИНЫ)

Из 13 депутатов Госдумы, избранных от Свердловской области, по вопросу о вхождении в состав РФ четырех новых территорий не голосовали четыре парламентария.

Из материалов на сайте Госдумы следует, что это Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев, Антон Шипулин (ЕР) и Николай Езерский (КПРФ). Как уже сообщал «Новый День», накануне они не явились в думу к началу заседания. Езерский сообщил корреспонденту агентства, что он болеет. Причина отсутствия остальных неизвестна.

За присоединение новых регионов проголосовали свердловские депутаты Андрей Альшевских, Сергей Бидонько, Александр Демин, Константин Захаров, Максим Иванов, Павел Крашенинников, Андрей Кузнецов, Жанна Рябцева, Сергей Чепиков.

Добавим, что 22 февраля 2022 года Зелимхан Муцоев, Антон Шипулин, а также Сергей Бидонько не голосовали за проект федерального закона «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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