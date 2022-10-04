С начала года в Екатеринбурге в ДТП погибли 17 пешеходов, еще 277 пострадали

За 9 месяцев 2022 года в Екатеринбурге случилось 272 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибли и еще 277 0 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает городской ОГИБДД.

Чаще всего пешеходы попадают под машины, когда неожиданно выходят из-за стоящих автомобилей, переходят дорогу на красный свет или в неположенном месте.

В ГИБДД напоминают, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Рекомендуется снимать капюшоны, убирать зонты, ограничивающие обзор, не отвлекаться на мобильные телефоны и не использовать наушники.

Прежде чем переходить дорогу, даже по светофору, надо убедиться, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились, напоминают гаишники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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