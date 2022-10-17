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Понедельник, 17 октября 2022, 15:04 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале ищут водителя, который насмерть сбил женщину и сбежал

Фото УГИБДД по Свердловской области

ГИБДД ищет водителя, который сбил женщину в поселке Колпаковка Шалинского городского округа. Она погибла до приезда врачей.

В 9 км от места аварии гаишники нашли ВАЗ-2107 с характерными для ДТП повреждениями. Устанавливается, кто мог управлять машиной.

Ранее «Новый День» рассказывал, как часто пешеходы в Екатеринбурге становятся участниками аварий. За 9 месяцев 2022 года в городе случилось 272 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибли и еще 277 получили травмы различной степени тяжести.

Шалинский район, Марина Иванова

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