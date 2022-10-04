Теперь официально: сирены не будут выть на Урале

В Свердловской области официально отменена проверка систем оповещения населения о ЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее объявления о том, что в среду, 5 октября, в Екатеринбурге завоют тревожные сирены, стали появляться во дворах жилых домов, сообщения распространяли представители управляющих компаний. Но, как писал уже «Новый День», в регионе решили не проводить тренировку, чтобы не нервировать людей.

Напомним, в последний раз проверка систем оповещения со включением звукового сигнала проводилась осенью прошлого года. Мартовская была отменена, а сегодня стало известно о том, что не будет проходить и традиционная октябрьская. В ведомстве «Новому Дню» пояснили, что специалисты могут проверить техническую готовность оборудования и без включения звукового сигнала, который может напугать людей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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