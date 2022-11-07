На Урале проверят системы оповещения – в беззвучном режиме

В Свердловской области пройдет проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Там уточнили, что тестировать исправность будут муниципалитеты и что собственно сирены включать не будут, проверку проведут иным образом.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга агентству эти данные также подтвердили. «Да, проверка техническая без включения звука», – отметили там.

Напомним, в марте и октябре традиционно включают системы оповещения, чтобы проверить их работоспособность, однако в этом году, после начала спецоперации, тестирование проводится в беззвучном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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