В Екатеринбурге нужно установить еще 160 электросирен в системе оповещения

Председатель административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин рассказал, в каком состоянии находится городская система оповещения населения. С учетом строительства новых микрорайонов для стопроцентного охвата территории города требуется установить 160 новых электросирен и 24 уличных пункта оповещения.

По расчетам мэрии, общие затраты на закупку оборудования составят 111 миллионов рублей – и это только в ценах нынешнего года. Поэтому городские власти планируют растянуть доработку системы оповещения до 2035 года. Клюжин представил свой доклад на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы. По словам чиновника, система оповещения перешла в муниципальную собственность в 2012 году и тогда работала на аналоговой аппаратуре, созданной еще в 1980-х годах. С 2015 года мэрия постепенно заменяет технологически устаревшее оборудование на автоматизированную систему «Грифон», а также устанавливает новые электросирены.

Кроме того, городские власти изыскивают и другие возможности для массового оповещения людей. Например, в случае ЧС информация появится на электронных табло в муниципальном общественном транспорте и на «умных» остановках, на сайтах районных администраций и мэрии Екатеринбурга. Помимо возможности перехвата телевещания предусмотрена СМС-рассылка, а при ухудшении обстановки по городу будут ездить полицейские автомобили с громкоговорителями.

Отвечая на вопросы депутатов, Евгений Клюжин подчеркнул, что в системе оповещения есть механизм дублирования информации на случай перебоев электричества и связи. Также предусмотрены возможности резервного питания всех уличных пунктов оповещения. С учетом необходимости замены устаревшего оборудования мэрия планирует увеличить финансирование развития системы оповещения в 2023 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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