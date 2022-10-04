Уральские аграрии еще не убрали картофель, но перевыполнили план по сену

Уборка картофеля и овощей открытого грунта в Свердловской области все еще отстает от темпов 2021 года, зато с кормами для скота все складывается благоприятно.

По оперативной информации минАПК, на сегодняшний день в хозяйствах региона убрано только 64,6% картофеля (год назад – 83,6%) и 45,1% овощей (год назад – 54%). Медленнее всего идет уборка капусты – 34,3% (53,5%) и моркови – 37,5% (51,9%). Зато уже собрано 54,2% свеклы (в прошлом году – 61%).

Зато в этом году в Свердловской области уже перевыполнили на 14% план по заготовке сена и на 3% – по сенажу. На одну условную голову скота заготовлено почти 30 центнеров кормовых единиц (в 2021 году – 21,71). Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году в Свердловской области были неблагоприятные погодные условия. Из-за засухи режим чрезвычайной ситуации был введен сразу в 39 муниципальных образованиях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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