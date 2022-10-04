В суд ушло дело доцента УрФУ, получившего взятку мясорубкой

Прокуратура направила в Кировский районный суд дело о получении взятки доцентом кафедры в УрФУ. По ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» преподавателю грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

Доцент требовал мзду от студентов, обещая проставить оценки за курсовые и экзамены. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что за год – с марта 2021 по март 2022 года – он получил три подарка. Это вертикально-сверлильный станок, мясорубка, люстра. Причем модель и вид конкретного товара преподаватель определял сам и сообщал учащимся.

Ранее в вузе отмечали, что расследование в отношении коррупционера было начато по инициативе УрФУ. «Антикоррупционная комиссия вуза рассмотрела обращения студентов о вымогательстве преподавателя кафедры подъёмно-транспортных машин и роботов в феврале. Тогда же материалы дела были переданы в правоохранительные органы», – комментировали там. В марте 2022 года доцента уволили.

Екатеринбург, Марина Иванова

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