Преподаватель вуза, бравший взятку мясорубкой, уволился

Преподаватель Уральского федерального университета, которого поймали на взятке от студентов, уволился еще в марте, сообщили в пресс-службе вуза. Причем расследование в отношении коррупционера, было начато по инициативе УрФУ. «Антикоррупционная комиссия вуза рассмотрела обращения студентов о вымогательстве преподавателя кафедры подъёмно-транспортных машин и роботов в феврале. Тогда же материалы дела были переданы в правоохранительные органы», – сообщили там.

Напомним, накануне прокуратура распространила информацию о том, что сотрудник вуза потребовал у студентов подарить ему электромясорубку в обмен на прием экзаменов, зачетов и курсовых работ. «Приобретенная мясорубка стоимостью свыше 11 тысяч рублей была передана преподавателю в счет проставления зачета студентам, сдавшим денежные средства для получения необходимой оценки за сдачу академической задолженности, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Делом по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» занимается прокуратура Кировского района. Преподавателю грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом и запретом на занятие преподавательской деятельностью.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»