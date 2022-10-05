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Среда, 5 октября 2022, 12:11 мск

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На Шарташе сошли с рельсов вагоны со стройматериалами (ФОТО)

Фото Свердловской транспортной прокуратуры

В Екатеринбурге на станции Шарташ вагоны, нагруженные стройматериалами, сошли с рельсов. Пострадавших нет.

По информации Свердловской транспортной прокуратуры, ЧП случилось в 11:20. Во время выполнения маневровых работ с рельсов сошли три грузовых вагона: один пустой и два – со стройматериалами.

«Пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, движение поездов не приостанавливалось», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения ж/д транспорта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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