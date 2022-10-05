На Шарташе сошли с рельсов вагоны со стройматериалами (ФОТО)

В Екатеринбурге на станции Шарташ вагоны, нагруженные стройматериалами, сошли с рельсов. Пострадавших нет.

По информации Свердловской транспортной прокуратуры, ЧП случилось в 11:20. Во время выполнения маневровых работ с рельсов сошли три грузовых вагона: один пустой и два – со стройматериалами.

«Пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена, движение поездов не приостанавливалось», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения ж/д транспорта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»