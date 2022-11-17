На станции Шарташ вагоны сошли с рельсов из-за ветхости шпал

Уральская транспортная прокуратура выяснила, почему в октябре этого года на станции Шарташ сошли с рельсов вагоны. Причина крылась в плохом состоянии деревянных шпал. Как сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, шпалы заменены, а начальник Свердловской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» получил представление от прокуратуры. Кроме этого, мастер дорожного линейного участка станции Шарташ получил штраф по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ.

Напомним, 5 октября на станции Шарташ вагоны, нагруженные стройматериалами, сошли с рельсов. В этом ЧП из людей никто не пострадал.

Екатеринбург, Марина Иванова

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