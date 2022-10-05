На журфаке УрФУ назначили врио декана после отъезда Волкоморова в Казахстан

Временно исполняющей обязанности декана журфака УрФУ назначена Татьяна Рябова. Она работает в должности замдекана факультета уже много лет. Выпускники журфака уточняют, что именно Татьяна Алексеевна фактически руководила и руководит многими процессами на факультете.
Напомним, Владимир Волкоморов, которого назначили деканом в 2020 году, написал заявление об уходе по собственному желанию на этой неделе и уехал в Казахстан. До него много лет деканом был Борис Лозовский.
Екатеринбург, Елена Сычева
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