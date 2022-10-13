Выборы декана журфака состоятся в ноябре

В Уральском федеральном университете определились, когда пройдут выборы директора департамента журналистики – это состоится в 20-х числах ноября.

«Процедура предполагает публичные слушания программ кандидатов по развитию департамента», – прокомментировали в пресс-службе УрФУ. Напомним, предыдущий декан журфака Владимир Волкоморов оставил свой пост в связи с переездом в Казахстан. До него факультетом на протяжении многих лет управлял Борис Лозовский.

Сейчас врио назначена Татьяна Рябова, занимающая пост замдекана еще со времен Лозовского.

Екатеринбург, Марина Иванова

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