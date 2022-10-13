российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 12:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Выборы декана журфака состоятся в ноябре

В Уральском федеральном университете определились, когда пройдут выборы директора департамента журналистики – это состоится в 20-х числах ноября.

«Процедура предполагает публичные слушания программ кандидатов по развитию департамента», – прокомментировали в пресс-службе УрФУ. Напомним, предыдущий декан журфака Владимир Волкоморов оставил свой пост в связи с переездом в Казахстан. До него факультетом на протяжении многих лет управлял Борис Лозовский.

Сейчас врио назначена Татьяна Рябова, занимающая пост замдекана еще со времен Лозовского.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На журфаке УрФУ назначили врио декана после отъезда Волкоморова в Казахстан

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

,