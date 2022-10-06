Парень приехал на вписку и попал к грабителям (ФОТО, ВИДЕО)

В Академическом районе Екатеринбурга избили и ограбили 27-летнего молодого человека, который приехал в гости к знакомой из соцсети.

Ограбление вместо свидания

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, нападение произошло еще 30 сентября, но пострадавший не сразу решился обратиться за помощью. На третий день он все-таки пошел в полицию и рассказал свою историю. Вечером 30 сентября он познакомился в соцсетях с девушкой, которая пригласила его к себе на вписку в дом на улице Павла Шаманова. Девушка встретила молодого человека в подъезде, а потом из-за угла вышли двое прятавшихся там парней. Они повалили гостя на пол и потребовали отдать ценные вещи. Девушка тем временем поспешно уехала на лифте. У молодого человека отобрали телефон, наушники и устройство для нагревания табака.

Несмотря на то что молодой человек обратился в полицию не сразу, оперативникам удалось найти и задержать налетчиков. Ими оказались нигде не работающие местные жители 1998 и 2001 годов рождения, ранее судимые за кражи и торговлю наркотиками. 35-летняя женщина, пригласившая потерпевшего в гости, оказалась сожительницей одного из них.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Мужчины арестованы, женщина будет находиться под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские считают, что этот эпизод – не единственный на счету троицы. Пострадавших от их действий просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам 3564208 или 102(02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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