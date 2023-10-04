Осуждены грабители, напавшие на парня, приехавшего на вписку

В Екатеринбурге осуждены мужчина и женщина, которые год назад напали в подъезде многоквартирного дома на мужчину с целью грабежа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 30 сентября 2022 года женщина разместила в соцсети пост о том, что ищет мужчину для совместного времяпрепровождения. Когда потерпевший приехал в дом на улице Павла Шаманова, на него напали два сообщника фигурантки. Молодому человеку нанесли более 40 ударов руками и ногами, раздели и отобрали ценные вещи.

Задержать нападавших удалось благодаря записям многочисленных камер видеонаблюдения, находящихся в доме. Кроме того, преступление они совершили в подъезде дома, в котором и проживали.

Женщину приговорили к 1 году исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, одного из мужчин – к 3 годам 20 дням принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. У третьего соучастника выявлено психическое заболевание, рассматривается вопрос о принудительном лечении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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