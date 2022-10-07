Фёдор Крашенинников* оспорит свой статус иноагента

Общественник и колумнист Фёдор Крашенинников будет оспаривать статус иноагента в суде. Заседание пройдёт в Екатеринбурге, 28 октября. Как сообщил Крашенинников в моем телеграмм-канале, лично он присутствовать не будет, его интересы представляет адвокат Алексей Бушмаков.

Крашенинникова признали иноагентом 2 сентября, вместе с музыкантом Андреем Макаревичем, актером Михаилом Шацем, журналисткой Катериной Гордеевой и другими. К тому моменту он уже не жил в Екатеринбурге, Россию колумнист покинул ещё до февраля.

*признан иноагентом

Екатеринбург, Марина Иванова

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