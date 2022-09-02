Андрей Макаревич*, Михаил Шац*, Федор Крашенинников* и другие признаны иноагентами

Министерство юстиции РФ в пятницу, 2 сентября расширило реестр СМИ-иноагентов, добавив в него музыканта Андрея Макаревича*, актера и телеведушего Михаила Шаца* и екатеринбургского политолога Федора Крашенинникова* и других.

Ведомство внесло в реестр физлиц-иноагентов, включив в него политика Юлию Галямину*, журналистку Катерину Гордееву*, украинского журналиста Дмитрия Гордона*, экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК, признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Ивана Жданова*, бизнесмена Бориса Зимина*. Также иноагентами признан: блогер Кирилл Федоров*, журналист и политолог Сергей Медведев*, главный редактор «Новой газеты.Европа» Кирилл Мартынов*, журналист Сергей Лойко и ООО «Новости»**.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

** Юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

Москва, Иван Бабурин

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