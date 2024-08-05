Бывший екатеринбургский политолог Крашенинников* объявлен в розыск

Бывший екатеринбургский журналист и политолог Федор Крашенинников* (признан иноагентом) объявлен в розыск, на него возбуждено уголовное дело.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. «По техническим причинам у меня нет даже доступа к Госуслугам, поэтому получить какую-то информацию я смогу только если мой адвокат что-то узнает», – написал Крашенинников*.

Федора Крашенинникова* признали иноагентом 2 сентября 2022 года, вместе с музыкантом Андреем Макаревичем*, актером Михаилом Шацем*, журналисткой Катериной Гордеевой* и другими. К тому моменту он уже не жил в Екатеринбурге, Россию колумнист покинул еще в 2020 году.

* признан иностранным агентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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