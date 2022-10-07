В ЦВО предупреждают: в выходные взрывы на полигоне продолжатся

Жители Академического, Широкой речки, Солнечного и всей юго-западной части Екатеринбурга жалуются на звуки взрывов. Стреляют на полигоне «Свердловский».

«Мы уже привыкли к этим звукам, никто не ругается, все понимают, что эти бахания раздаются с полигона. Но всю неделю там стреляют практически без остановки, с утра и до вечера», – поделилась жительница Академического. «Новый день» поинтересовался в ЦВО, продолжится ли стрельба в выходные дни. «Проводится мобилизация, проходит боевая подготовка. В субботу и воскресенье будут занятия, но они должны закончиться до обеда», – пообещали в пресс-службе ЦВО.

Добавим, сегодня начался финал V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции. На Свердловском полигоне собрали десятки профессиональных снайперов. И там же оказались мобилизованные. Узнав, что рядом работают профессиональные стрелки, новобранцы возмутились, чем – рассказываем подробнее здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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