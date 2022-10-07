«Почему нас призывают, пока профессионалы по тарелочкам стреляют?». Мобилизованные пробрались на чемпионат снайперов (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня начался финал V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции. На соревнования приехали несколько десятков снайперов, 15 из них – военные из различных спецподразделений. По иронии судьбы, на том же полигоне, где идет чемпионат, оказались мобилизованные, часть из которых не имеет такой впечатляющей подготовки, как у участников финала по снайпингу. Узнав, что рядом работают профессиональные стрелки, новобранцы возмутились. С журналистами пообщался один из них, югорчанин Евгений Ц.

Мобилизованные возмущены отсутствием подготовки

«Почему они тут стреляют, между собой соревнуются, а нас призвали, от семей оторвали, живем как попало, делаем что попало – целую неделю. Сегодня первый день на полигон пришли. Командования нет, никто с нами не работает из инструкторов, мы сами по себе. Нам то говорят, что отряд сформируют, отправят в действующие части, в другой раз говорят – ничего не будет, будете на месте сидеть. Вот мы и удивились. Мы думали, мы тут стрелять будем – а тут соревнования. Большая неорганизованность», – сказал он.

Евгений объяснил, что он кадровый офицер, год назад уволился в запас, служил в РВСН, а на «гражданке» успел поработать инженером связи, после чего его снова «Родина позвала». «Я готов. Кто поедет, если не я? Стрелки эти, которые ерундой тут занимаются? Я поеду, потому что я кадровый офицер, хоть я свое уже Родине отдал. Почему они тут тренируются, а не на Украине? Там не по кому тренироваться что ли? Почему они свой опыт не применяют там? Постреляли по тарелочкам и домой поехали, пока остальных попризывали?» – возмутился он.

На резонные вопросы мобилизованных ответил организатор и главный судья соревнований, снайпер Андрей Иванов: «После завершения чемпионата они поедут выполнять свои обязанности служебные. Я думаю, что то, как складываются события на западных границах, все еще впереди – все там будут. Пусть они [мобилизованные] не переживают. Есть время подготовиться тем, кого еще не мобилизовали, не призвали. Как призовут всех, все будем там – защищать нашу Родину».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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