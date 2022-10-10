На Среднем Урале стали меньше избивать и чаще воровать

В Свердловской области за первые девять месяцев этого года на 4,1% снизилось количество преступлений. Всего за это время зарегистрировали более 39 тысяч преступлений, почти половина из которых – небольшой степени тяжести, а почти четверть являются тяжкими или особо тяжкими. За это время от рук преступников погибли 454 человека и 674 получили тяжелые травмы. На сельскую местность приходится 23,6% погибших и 18,8% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред.

С начала года на 5,4% снизилось число преступлений, которые совершаются с помощью современных технологий, в общей доле преступлений их 21,5%. Это махинации с расчетными (пластиковыми) картами (2048), с использованием интернета (6500) и средств мобильной связи (3962). Практически две трети объема наркоторговли и числа мошенничеств идут через интернет. И более чем в 11% случаев пострадали пенсионеры.

Более половины всех преступлений, совершенных она территории области, связаны с хищением чужого имущества.

«Путем кражи совершено 68,1% хищений, путем мошенничества – 21,6%, присвоения или растраты – 1,6%, грабежа – 2,6%, разбоя – 0,4%. Число мошенничеств сократилось на 10,4%, грабежей – на 8,2%, разбоев – на 25,6%. Количество деяний, связанных с присвоением или растратой, возросло на 35%, мелких хищений чужого имущества, совершенных лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за мелкое хищение, – на 35,7%, а краж – на 0,7%», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Но вместе с тем за год снизилось число убийств и покушений на убийство – на 21,4%, угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 20,8%.

Как и за 9 месяцев 2021 года, зарегистрировано 62 преступления, предусмотренных статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». Количество преступлений, квалифицированных по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», возросло с 86 до 95.

Число преступлений экономической направленности сократилось на 20,1%, коррупционной – на 11,3%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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