Около половины всех преступлений в Свердловской области совершают рецидивисты

В Свердловской области с начала года было совершено более 39 тысяч преступлений, но установлено только 18,9 тысяч лиц, которые к ним причастны. Чаще всего на нарушение закона идут те, кто уже совершал правонарушения. «Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 66,2% расследованных деяний, в том числе ранее судимыми – 42%», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подавляющее число преступников – это мужчины, женщин-преступниц всего 16,5%. В 4,3% случаев нарушителями стали несовершеннолетние, 4,1% их них учащиеся.

Более 58% тех, кто попался на преступлении, не имеют постоянного источника дохода и только 1,6% официально являются безработными.

Как ранее сообщал «Новый День», за 9 месяцев этого года в регионе стали меньше избивать и чаще воровать. Более подробно о криминальной статистике – здесь.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»