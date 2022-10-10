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Понедельник, 10 октября 2022, 12:36 мск

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Из-за санкций у владельцев техники начались проблемы с ее ремонтом

Последствия санкций начали сказываться на домохозяйствах – с некоторыми трудностями сталкиваются те, кто вынужден ремонтировать технику известных европейских брендов. Из-за ухода компаний с рынка их российские партнеры испытывают проблемы с настройкой оборудования.

«У меня сломалась посудомоечная машина Hotpoint-Ariston. Позвонила по телефону горячей линии. Там сказали, что работать они продолжают, но сменили юрлицо. Мастера прислали очень быстро, он заменил вышедшую из строя плату и начал ее прошивать. И не смог – из-за санкций не удалось получить доступ к базе. Сказал, надо решать все через итальянцев», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга. Мастер описал проблему так: европейский бренд бизнес продал и передал базу прошивок для техники. Но почему-то только для старых моделей, новые подгружают по запросу: то есть приходится связываться с итальянцами и запрашивать ПО. «Они не отказывают, но всей базы сразу почему-то нет», – объяснил ситуацию специалист.

Напомним, с марта в Россию свою работу приостановили многие известные бренды: HP, Apple, Hotpoint-Ariston, Bosch, Samsung, Canon, Asus. В большинстве случаев гарантийные ремонты исполняются, бизнес сменил прописку и наименование. Проблемы с комплектующими пытаются решить через параллельный импорт.

Екатеринбург, Марина Иванова

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