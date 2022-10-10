В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима-2023

В Гидрометцентре России составили долгосрочный прогноз на отопительный период – с октября 2022 по март 2023 года включительно.

Октябрь

Второй месяц осени обещает быть относительно теплым. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы. Для Екатеринбурга ночная норма месяца составляет -1,5 градуса, дневная – +5 градусов.

Ноябрь

В ноябре на Урале ожидается погода холоднее, чем прошлогодняя. Норма в светлое время суток для Екатеринбурга – -2,5 градуса, в темное – -8,4 градуса.

Декабрь

Мягкой погоды не принесет и декабрь. По данным Гидрометцентра, этот месяц на Урале будет также холоднее обычного. Среднемесячная температура днем составляет -8,3 градуса, ночью – -14,5 градуса.

Январь

Первый месяц нового года должен быть теплее, чем в 2022-м. Выше нормы месячная температура воздуха ожидается на севере Урала. Для Екатеринбурга норма в светлое время суток – -11 градусов, в темное – -18,1 градуса.

Февраль

Последний зимний месяц, по информации метеобюро, будет холодным – причем на большей части территории России. В Екатеринбурге средняя дневная температура месяца -7,8 градуса, а ночная – -16,2 градуса.

Март

Первый месяц весны 2023 года обещает потепление. На Урале температура воздуха будет выше нормы, которая для Екатеринбурга составляет +0,6 градуса днем, ночью – -84, градуса.

Напомним, этот тип прогноза называют вероятностным. Например, в аналогичном долгосрочном прогнозе на теплый период, с апреля по сентябрь 2022-го, синоптики во многом оказались неправы. В частности, они ожидали теплые апрель, май и сентябрь, а также холодное лето.

Екатеринбург, Елена Сычева

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