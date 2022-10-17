В Екатеринбурге началась неделя затяжных дождей

В Екатеринбурге окончательно установилась осень: холодная и дождливая. По данным Гидрометцентра России, сегодня и завтра днем будет до 8 градусов тепла, затем температура будет постепенно понижаться и к выходным ожидается всего +3 °C. В ночь с пятницы на субботу будут заморозки. Большую часть недели продолжатся дожди: вероятность осадков высока и сегодня, и в следующие два дня.

Октябрь в Екатеринбурге до сих пор был теплее нормы – по данным сервиса pogodaiklimat.ru, на 2,9 градуса. Выпало 8 мм осадков, что составляет 18% от нормы.

Ранее в Гидрометцентре России составили долгосрочный прогноз на отопительный период – с октября 2022 по март 2023 года включительно. Согласно этому прогнозу, октябрь должен быть довольно теплым, а вот ноябрь будет холоднее, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Марина Иванова

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