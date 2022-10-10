Новый год или СВО? Опрос «Нового Дня»

Власти многих российских регионов объявили о том, что сократят расходы на подготовку к празднованию Нового года, чтобы сэкономленные средства направить на поддержку бойцов, участвующих в спецоперации России на Украине. Решение вызвало разную реакцию.

Как уже писал «Новый День», начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, например заявил, что армия «имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме» в ответ на эти предложения. Депутат Госдумы Максим Иванов жестко отреагировал, в свою очередь, на его слова: ««Зачем же мы возили в Елань дрова и тепловые пушки, если они уже в армии как бы есть? Как бы. Каждый день предприятия и частные лица помогают мобилизованным, ополченцам, СВО. И на этом фоне заявлять: «Спасибо, у нас всё есть» – это всё равно что подносить врагу патроны».

«Новый День» предлагает своим читателям ответить, стоит ли отказаться от празднования Нового года ради помощи мобилизованным. Проголосовать можно здесь.

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