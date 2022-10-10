Осужденный уральский мэр покидает свой пост

Глава Богдановича Павел Мартьянов уходит в отставку. Завтра, 11 октября, городская дума соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий мэра, о назначении и.о. главы, о конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Проект повестки опубликован на официальном сайте думы.

Напомним, 1 июля суд города Богдановича признал Павла Мартьянова виновным по части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения» и по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказания по статье 169 УК РФ мэр избежал за истечением срока давности, а по другому эпизоду он должен будет заплатить штраф – 200 тысяч рублей. Своей вины Мартьянов не признал.

Суть дела заключалась в том, что в 2018 году Мартьянов помог своему другу-предпринимателю заключить договоры на капитальный ремонт домов культуры в селах Байны и Кунары без конкурсных процедур.

На прошлой неделе Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Мартьянова на приговор и оставил ее без удовлетворения.

Богданович, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»