Облсуд оставил в силе приговор главе Богдановича

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы главы Богдановича Павла Мартьянова и его адвоката. Приговор в отношении мэра остался без изменений, сообщили в облсуде.

Как уже сообщал «Новый День», 1 июля суд города Богдановича признал Павла Мартьянова виновным по части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения» и по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказания по статье 169 УК РФ мэр избежал за истечением срока давности, а по другому эпизоду он должен будет заплатить штраф – 200 тысяч рублей. Свою вину Мартьянов не признал.

Суть дела заключалась в том, что в 2018 году глава Богдановича помог своему другу-предпринимателю заключить договоры на капитальный ремонт домов культуры в селах Байны и Кунары без конкурсных процедур.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»