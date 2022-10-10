Стал известен организатор банкета в честь юбилея Екатеринбургской думы

Торжественный прием в честь 235-летия Екатеринбургской думы все-таки состоится в ноябре. Несмотря на то, что ранее по муниципальному тендеру не нашлось желающих организовать праздник, в аппарате ЕГД нашли выход.

«Торжественное собрание в честь 235-летия городской думы пройдет по плану, несмотря на возникшие сложности. Конкурс не состоялся, и поставщика пришлось искать самим. После чего контрольно-ревизионное управление провело внеплановую проверку. В итоге предложенная компания была утверждена как будущий исполнитель», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе думы.

Единственным поставщиком стал центр культуры и искусств «Верх-Исетский», где и планируется 23 ноября провести праздничный банкет на 300 персон. Контракт на сумму 1,3 миллиона рублей был заключен 29 сентября. Напомним, по условиям закупки исполнитель должен организовать торжественный прием для почетных горожан, депутатов бывших созывов думы и гостей из других городов. Он включает в себя праздничный концерт с презентацией документального фильма об истории Екатеринбургской думы и фуршет. В меню – легкие закуски, десерты, вино, шампанское и безалкогольные напитки.

Среди других праздничных мероприятий к юбилею думы – историческая экспозиция на пятом этаже мэрии, выставка картин художника Романа Баянова на тему «Екатеринбург: прошлое и настоящее», выпуск цветных буклетов. Общие затраты на это составят 2,9 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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