Проезд по улице Серафимы Дерябиной открыли

Приятный сюрприз ожидал сегодня водителей, выезжающих из Академического. Открыт проезд по улице Серафимы Дерябиной, по обеим сторонам движения. Пока остаётся заблокированным съезд на Волгоградскую.

Напомним, движение на Серафимы Дерябиной перекрывали из-за строительства трамвайной ветки в Академический. Проезд по нечетной стороне обещали открыть в середине ноября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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