В уральском городе запретили массовые мероприятия в связи с коронавирусом

В Первоуральске постановлением администрации запретили проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек. Ограничение действует «до особого распоряжения».

«Отменить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек на территории городского округа Первоуральск в период с 03 октября 2022 года до особого распоряжения», – говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Первоуральска.

В целом по Свердловской области в последние дни снижается уровень заболеваемости коронавирусом. За прошлые сутки было зарегистрировано 889 случаев Covid-19, что почти в три раза меньше, чем в конце сентября, когда в сутки выявляли более 2000 случаев.

«Новый День» направил в региональный оперштаб запрос, есть ли на территории Свердловской области другие города, где введены коронавирусные ограничения. Если ответ поступит, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»