Строительный бум прошел: до 2035 года в Екатеринбурге откроют всего четыре новых отеля

В Екатеринбурге до 2035 года построят лишь четыре крупных отеля, причем два введут до конца следующего года. По мнению властей, гостиничный рынок уже полностью сформирован, сейчас цель – улучшать качество оказываемых услуг.

Масштабные отельные стройки в Екатеринбурге начались в 2005 году, и до 2020 года было введено в эксплуатацию 68 крупных средств размещения. Помимо прочего, постоянно открывались мини-отели и хостелы. Всего на сегодняшний день работает 129 средств размещения (треть – без звезд, треть – 3*). Это около 6000 номеров и 11500 мест для постояльцев. Для текущих потребностей сферы гостеприимства этого более, чем достаточно.

«С 2005 года в Екатеринбурге действовал стратегический проект «Гостиницы Екатеринбурга», его целью было формирование современного гостиничного комплекса на территории города, максимальный ввод в эксплуатацию гостиниц и мини-отелей. В 2019 году было принято решение об объединении офисной коммерческой недвижимости, гостиничного бизнеса и выставочной деятельности в новую стратегию «Екатеринбург – центр деловых услуг». Прогноз планирования – до 2035 года. А цель стратегии – обеспечить доступность гостиничной инфраструктуры, повысить эффективность уже действующих отелей. Мы ушли от масштабного планирования ввода новых объектов», – рассказал сегодня председатель комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии Екатеринбурга Максим Афанасьев, который выступал с докладом на заседании постоянной комиссии гордумы по экономическому развитию.

Всего до 2035 года в Екатеринбурге откроют пять новых крупных отелей. Один из них – FarFour Inn&Suite 4* на улице Мира (108 мест) – должны запустить до конца 2022 года. Второй – конгресс-отель «Екатеринбург» 3* на улице Бебеля (335 мест) – в первом квартале 2023 года.

Как ранее писал «Новый День», цены на размещение в отелях Екатеринбурга в 2023 году вырастут на 20-30%, а загрузка номерного фонда увеличится до 73% за счет мероприятий к 300-летию города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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