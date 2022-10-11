Заболеваемость ОРВИ по-прежнему превышает уровень прошлых лет

В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 35,6 тысячи человек, из них 53% – дети. Это чуть меньше, чем неделей ранее, но существенно больше, чем обычно в октябре.

Больше всего заболевших врачи выявили в Богдановиче, Сухом Логу, Асбесте, Краснотурьинске, Талице и Каменске-Уральском.

«За прошлую неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 485 случаев внебольничных пневмоний, что на 7% ниже уровня позапрошлой недели», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Эпидемиологи советуют в целях профилактики вакцинироваться от гриппа, коронавируса и пневмококка. При появлении признаков ОРВИ соблюдать домашний режим. В общественных местах носить маску, минимизировать социальные контакты.

Чтобы укрепить иммунитет, врачи советуют нормализировать режим дня, наладить питание (включить в рацион овощи и фрукты), добавить умеренную физическую активность и бытовое закаливаение. А вот БАДы и противовирусные препараты доказательной эффективности не имеют.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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