Мать, убившую 9-месячного сына четырьмя ударами ножа, отправили на 12 лет в колонию

Свердловский областной суд вынес приговор 20-летней Альбине Рамазановой, которая в феврале этого года убила собственного 9-месячного сына. Женщина нанесла ребенку четыре удара ножом, после чего пыталась покончить с собой. Приговором суда ей назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии общего режима.

Как писал «Новый День», страшная трагедия произошла в одном из сел Каменского района в феврале 2022 года. 20-летняя мать ночью убила собственного 9-месячного сына. В ходе заседания в Свердловском областном суде стало известно, что убить ребенка Альбина Рамазанова решила после ссоры со своим сожителем. Чтобы отомстить мужчине, она нанесла 4 удара ножом по младенцу. Мальчик скончался на месте.

«Тревожное сообщение по данному факту поступило в дежурную часть отдела полиции № 22 города Каменск-Уральского в 3 часа ночи 2 февраля 2022 года от бабушки погибшего ребёнка. Задержанная и её спутник жизни, 1997 г.р., ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьёзные травмы и угодила в больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь», – уточнил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В СУ СК РФ по Свердловской области уточнили, что в ходе следствия была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что Альбина Рамазанова – вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях. В момент убийства она была трезва.

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину в полном объеме. Суд признал подсудимую виновной в убийстве малолетнего (ч.2 п.в ст.105 УК РФ) и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год, – сообщили в пресс-службе суда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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