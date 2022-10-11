Пумпянский попал в очередной санкционный список

Уральский олигарх, бывший член совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии. Бизнесмену закрыт въезд в эту страну, его возможные счета будут заморожены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД страны. Всего в списке 51 бизнесмен и 24 человека, которые связаны с присоединением новых территорий к РФ.

Ранее санкции против Пумпянского ввели Япония, Евросоюз, Великобритания, США. Недавно стало известно, что судебные органы Гибралтара продали конфискованную яхту Axioma, предположительно принадлежавшую Дмитрию Пумпянскому. Стоимость сделки составила $37,5 млн. Сын олигарха также попал под санкции, чем был очень недоволен – он проживает в Швейцарии и, по его словам, выступает против происходящего на Украине.

Екатеринбург, Марина Иванова

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