Депутатов взволновала судьба метана с Широкореченского полигона ТБО

Депутаты из комиссии ЕГД по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию попросили представителей администрации подробно проинформировать их, что происходит с метаном, который выделяется во время разложения бытовых отходов на Широкореченском полигоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ходе рекультивации крупнейшего полигона депутатам рассказал председатель городского комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин. По его словам, с подрядчиком, ООО «Геосинтетика», был заключен контракт на 499 млн рублей. За 2021 год и 9 месяцев 2022 года были выполнены работы общей стоимостью 326 млн рублей, компания несколько отстала от графика, как пояснил Зиганшин – из-за плохих метеоусловий весной.

Депутат Владимир Крицкий на это заявил, что не понимает, как дожди могут повлиять, в частности, на сроки укладки бентонитовых матов. Также он потребовал объяснить, что происходит с образующимся на свалке метаном: «Этот газ не может выходить в атмосферу, там образуется ядовитый метан. Нужно что-то с ним сделать, или сжигать с целью обогрева чего-то, или просто сжигать, или промывать водой», – заявил он. Зиганшин обещал поговорить на эту тему с проектировщиком.

Отметим, год назад «Новый День» уже поднимал этот вопрос. Тогда теперь уже бывший глава комитета по экологии Екатеринбурга Екатерина Мурзина также не смогла объяснить, почему на стадии государственной экологической экспертизы проекта рекультивации «Широкореченского» из него убрали обезвреживание фильтрата и газа. «Мы об этом узнали после того, как фактически начали проводить работы. Это произошло месяц-полтора назад. Времени прошло пока мало для принятия какого-то окончательного решения [по поводу судьбы ядовитого фильтрата и свалочного метана]», – сказала она «Новому Дню» в октябре 2021 года.

Куда денут ядовитый фильтрат со свалки

Екатеринбург, Елена Владимирова

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