Дума Богдановича единогласно поддержала отставку главы

Только что дума Богдановича единогласно поддержала заявление о досрочном прекращении полномочий главы городского округа Павла Мартьянова по собственному желанию.

Как сообщает «Вконтакте» телеканал «ТВ-Богданович», в качестве исполняющего обязанности главы рассмотрена и поддержана всеми кандидатура первого замглавы Олега Нейфельда.

Напомним, 1 июля городской суд признал Павла Мартьянова виновным по части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения» и по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказания по статье 169 УК РФ мэр избежал за истечением срока давности, а по другому эпизоду он должен будет заплатить штраф – 200 тысяч рублей.

Суть дела заключалась в том, что в 2018 году Мартьянов помог своему другу-предпринимателю заключить договоры на капитальный ремонт домов культуры в селах Байны и Кунара без конкурсных процедур.

Богданович, Елена Владимирова

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